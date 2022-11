TAP com lucros de 111 milhões no 3.º trimestre. “O plano está a funcionar”, diz CEO

"O plano está a funcionar e é o adequado para empresa". É assim que a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, avalia as mudanças operadas na companhia e os seus efeitos nos resultados do terceiro trimestre, num encontro com o Negócios. A transportadora fechou o trimestre com lucros de 111,3 milhões de euros, o que representa um aumento de 182,8% em relação ao mesmo período de 2021.



No entanto, no acumulado dos nove meses do ano a transportadora aérea continua a registar prejuízos, desta vez 90,8 milhões. São perdas, ainda assim, 85% inferiores às registadas nos primeiros nove meses de 2021, quando chegaram aos 627,6 milhões.

Os resultados foram divulgados esta quarta-feira junto da

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No comunicado de divulgação de resultados, a TAP justifica os lucros do trimestre - que contrastam com os prejuízos obtidos em períodos anteriores - com um "recorde de receitas operacionais" de 1,1 mil milhões, "excedendo os níveis pré-crise em 7,5%", e com um EBITDA recorrente (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) de 280,1 milhões "acima dos níveis pré-crise, apesar do aumento dos custos com combustível".Quanto às receitas, "2,5 vezes superiores às do mesmo período do ano passado", foram impulsionadas "pelo aumento das tarifas e maior capacidade", pode ler-se.Os custos operacionais recorrentes atingiram 966,2 milhões, mais 97,4% que no terceiro trimestre do ano passado, um "aumento significativo" que "reflete o maior nível de atividade". Os custos são também mais elevados que no mesmo trimestre de 2019, "essencialmente em resultado do custo mais elevado com combustível", diz a TAP.A companhia de bandeira destaca também que o custo com combustível "mais do que triplicou" em termos anuais. "Apesar de ter gerado um efeito positivo de 15,9 milhões, a estratégia de cobertura apenas conseguiu reduzir de forma marginal o efeito dos preços de mercado do jet fuel mais elevados, que contribuíram com 153,0 milhões para o aumento do custo com combustível", diz a empresa.Olhando para a rubrica dos gastos operacionais, com um total de 977,8 milhões, é possível verificar que os combustíveis para aeronaves representam a maior fatia (371,9 milhões), seguidos dos custos de tráfego (220,2 milhões) e com pessoal (106,6 milhões).A TAP refere ainda o impacto positivo do voo para Agadir, em Marrocos, que esteve suspenso e foi retomado no terceiro trimestre.No comunicado, a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, sublinha a "solidez do desempenho no terceiro trimestre, com todas as métricas financeiras acima dos níveis précrise", e diz que "a procura para o quarto trimestre mantém-se bastante forte, suportando as expectativas de um bom resultado acumulado até final do ano".No entanto, Ourmières-Widener alerta para as "incertezas da atual conjuntura", que resultam numa "visibilidade ainda limitada" para em relação a 2023. "Os próximos passos decisivos a tomar são: levar a cabo discussões produtivas com os nossos parceiros laborais para a criação de Acordos Coletivos de Trabalho mais modernos, melhorar as nossas operações e a qualidade do nosso serviço com o envolvimento de todos os stakeholders, a constante negociação de todos os nossos contratos com terceiros e a cuidada preparação do próximo ano", afirma.Notícia atualizada às 8h18 com mais informação