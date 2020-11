A Air France, que obteve do governo francês um auxílio de 7 mil milhões de euros na forma de um empréstimo para fazer face ao impacto da pandemia, anunciou até agora planos para cortar em 15% o número de trabalhadores, ou seja, cerca de 6.500, e reduzir a sua frota em 4%, o que equivale a nove aviões. Como contrapartida pela ajuda, a companhia ficou obrigada ao redimensionamento da rede doméstica e a investir em aviões de nova geração que reduzam as emissões de CO2 de 20% a 25%. A Air France terá, por exemplo, de reduzir as emissões de CO2 nos voos domésticos até 2024 em 40%.