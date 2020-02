A implementação deste acordo de cooperação, segundo o comunicado hoje divulgado, "fica condicionada à obtenção das autorizações e/ou não oposição e realização das comunicações necessárias junto das autoridades de regulação e da concorrência competentes".



Os acionistas da TAP são públicos e privados, sendo que 50% está nas mãos da Parpública, sociedade que detém as participações do Estado, e 45% nas mãos do consórcio Atlantic Gateway, detido por Humberto Pedrosa, do grupo Barraqueiro, e pelo empresário David Neeleman, que fundou a Azul.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP refere que o acordo de cooperação, formalizado hoje, "tem por objetivo estabelecer um modelo de cooperação comercial entre a TAP e a Azul, comummente usado na indústria da aviação, para prestar serviços de transporte aéreo conjuntos, aumentando a eficiência e a diversidade de produtos e serviços que são disponibilizados aos passageiros, nomeadamente em termos de frequências, horários disponíveis e número de origens e destinos servidos em combinação".A TAP salienta que este acordo não implica qualquer alteração acionista nas companhias aéreas, "que continuam a ser duas entidades juridicamente independentes".