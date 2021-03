TAP prevê operar 100 rotas em agosto

A TAP planeia operar 879 voos por semana, num total de 100 rotas, em agosto, que incluem um total de oito rotas nacionais, com 126 frequências semanais, mas também para novos destinos na Europa e em África.





No total, a companhia aérea terá oito novas rotas este verão, para Fuerteventura, Ibiza, Santiago de Compostela, Zagreb, Djerba, Agadir, Monastir e Oujda.





Em comunicado, a companhia aérea anunciou esta sexta-feira que vai operar 555 voos semanais para destinos europeus em agosto e que terá 83 voos semanais para destinos africanos. Destes, são seis para Luanda, três para Maputo, três para Bissau, quatro para São Tomé, 10 para Praia, três para o Sal e sete para São Vicente.

A TAP planeia ainda operar um total de 61 voos por semana entre Portugal e o Brasil, enquanto na América do Norte a companhia aérea operará 51 voos por semanais para Boston, Newark, Chicago, Washington, São Francisco, Toronto e Montreal.



Como já tinha anunciado, estreia-se também na América Central com três voos por semana entre Lisboa e Cancun.



"Ao longo dos próximos meses, a TAP vai repor gradualmente a sua operação, ainda que com uma recuperação lenta devido aos constrangimentos legais que existem atualmente à mobilidade das pessoas e aos tráfego aéreo", diz a transportadora na mesma nota, acrescentando que "o planeamento da rede para o verão de 2021 é efetuado de acordo com as contingências da evolução da pandemia, oportunidades de procura detetadas e rentabilidade das rotas, tendo em vista a sustentabilidade da empresa no âmbito do processo de reestruturação em curso".

Em termos de rotas nacionais, a TAP salienta que vai reforçar a sua operação para a Madeira nos próximos meses, passando em agosto a ter cinco voos diários de Lisboa para o Funchal e dois voos diários entre o Porto e o Funchal. Já para o Porto Santo, a companhia retoma a sua operação a partir de junho com cinco voos semanais.



Para o arquipélago dos Açores, a TAP terá 22 frequências semanais, em agosto. Para Ponta Delgada, serão 12 frequências por semana com partida de Lisboa e três voos semanais com partida do Porto. A rota Lisboa-Terceira terá um voo diário.



Já entre Lisboa e o Porto, a companhia vai operar quatro voos diários e entre Lisboa e Faro operará três voos diários em agosto.

No comunicado, a transportadora diz ainda que os bilhetes comprados até 31 de maio, com data de viagem marcada até 31 de dezembro de 2021, beneficiam de uma alteração gratuita.



No passado mês de fevereiro a companhia realizou apenas 1.000 voos, o que compara com os 10.000 de fevereiro do ano passado, de acordo com dados avançados esta semana pelo CEO da TAP numa mensagem aos trabalhadores.





Nessa nota, Ramiro Sequeira disse ainda que para o segundo trimestre do ano as projeções são um pouco mais otimistas, prevendo-se que a percentagem da capacidade (ASK) suspensa, face a igual período de 2019, venha a diminuir, gradualmente, com valores de: menos 61% em abril, menos 58% em maio e menos 45% para junho.