Depois da reunião de sexta-feira entre o governo e o administradores que representam o Estado na TAP, a comissão executiva da companhia aérea prometeu ontem incluir mais trabalhadores na política de pagamentos de bónus e hoje o conselho de administração acrescenta que vai tomar medidas para que esta seja mais transparente.

"O Ministério das Infraestruturas e da Habitação, os administradores nomeados pelo Estado e a Comissão Executiva da TAP chegaram hoje a um entendimento que permitirá tornar a política de distribuição de prémios da empresa mais transparente", refere um comunicado emitido pelo conselho de administração.

O comunicado de ontem tinha sido emitido pela comissão executiva, onde não marcam presença os administradores nomeados pelo Estado, que têm funções não executivas. Nesse comunicado a gestão "promete reforçar o programa que permite a atribuição de prémios na transportadora, para "abranger mais trabalhadores".

O comunicado emitido este sábado detalha as medidas que vão ser adotadas para que a política de prémios que gerou polémica nos últimos dias seja mais transparente.

"O Conselho de Administração entende que é necessário melhorar a articulação" relativamente ao pagamento de prémios aos trabalhadores, "pelo que, na sequência de sugestão formulada pela Comissão Executiva para reforço do modelo de governo da TAP, SGPS, SA, promoverá a criação no seio do Conselho de Administração de um Comité de Recursos Humanos que será presidido pelo Presidente da Comissão Executiva e com atribuições e competências similares às Comissões de Estratégia e de Auditoria e Matérias Financeiras já existentes".

Além disso, a "Comissão Executiva assume o compromisso de apresentar de forma destacada na proposta de orçamento anual o montante total máximo dos prémios a serem distribuídos em cada ano".

Por fim, a administração da TAP garante ainda que este Comité de Recursos Humanos que vai ser criado "promoverá a elaboração de um plano de possível participação nos lucros para cada grupo de trabalhadores da TAP tendo em consideração a realidade atual de cada grupo".