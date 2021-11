Leia Também CEO da Ryanair insiste que TAP devia libertar 250 'slots' por semana que não usa em Lisboa

O presidente executivo (CEO) da Ryanair, Michael O'Leary (na foto), defendeu hoje que o Governo que sair das eleições de janeiro deve "parar de desperdiçar dinheiro" com o "projeto falhado" do resgate da TAP."Qualquer que seja o Governo eleito, esperamos que, em primeiro lugar, pare de desperdiçar dinheiro que devia destinar-se a escolas, hospitais, professores e enfermeiros num projeto falhado, como o resgate da TAP", defendeu o responsável da companhia aérea de baixo custo ('low cost') irlandesa, numa conferência de imprensa, em Lisboa.Em segundo lugar, a Ryanair apelou ao Governo português para que force a companhia aérea portuguesa a libertar 'slots' (autorizações para descolar e aterrar num determinado período de tempo) no aeroporto de Lisboa."Podemos recuperar rotas, tráfego e postos de trabalho no verão de 2022 se o Governo simplesmente disser à TAP 'não há mais ajudas de Estado, se não libertarem os slots. Se não vão usá-los, libertem-nos!", sublinhou Michael O'Leary.Para o responsável, o plano de reestruturação da TAP, que ainda aguarda 'luz verde' da Comissão Europeia, "nunca vai acontecer". E considerou, a propósito dos "rumores" sobre o interesse da Turkish Airlines na companhia portuguesa, avançado hoje pelo Negócios, que isso "não pode acontecer, porque não são uma companhia da União Europeia" e, nestes casos, não podem ter uma posição maioritária na companhia aérea.A Ryanair insistiu que o Governo português deve introduzir um esquema de recuperação da companhia de bandeira que não seja discriminatório para as outras companhias.A Ryanair anunciou hoje 17 novas rotas em Portugal, para o próximo verão, onde passará a ter cinco bases e 28 aeronaves. Segundo Michael O'Leary, há oportunidade para crescer rapidamente em Portugal, uma vez que os seus concorrentes estão a "encolher".A Ryanair está atualmente a treinar 700 novos pilotos e tem 1.300 à espera de começar o treino em janeiro.Na semana passada, a companhia aérea irlandesa apresentou a sua nova base na Madeira, onde vai disponibilizar 350 mil lugares em 10 rotas com ligação àquela região autónoma em 2022, entre as quais Lisboa e Porto.Questionado hoje sobre declarações anteriores em que afirmou que a Ryanair não voava para a Madeira porque a taxa aeroportuária era muito alta, Michael O'Leary disse que a companhia mudou de ideias.