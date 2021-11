Turismo de Portugal dá três milhões de euros a campanha da Ryanair na Madeira

Turismo de Portugal poderá assumir encargos no limite de 755 mil euros por ano, entre 2023 e 2026, num total de três milhões de euros. Os valores que não forem gastos num ano podem transitar para o ano seguinte e o diploma diz que estes encargos serão assegurados por "receitas próprias".

No último trimestre do ano 2021, estando já Portugal a atravessar uma fase de retoma da economia e do turismo, o facto de a companhia aérea Ryanair ter decidido criar uma nova base aérea em Portugal, no aeroporto do Funchal, favorecerá o melhoramento da conectividade de destinos europeus à região da Madeira, e desta forma impulsionará a economia regional e, consequentemente, com melhoria nos resultados nacionais", justifica a portaria que define os termos do apoio, assinada pelas secretárias de Estado do Turismo e do Orçamento, Rita Marques e Cláudia Joaquim.







O Turismo de Portugal vai dar um apoio de três milhões de euros a uma campanha de marketing da Ryanair, para dinamizar as oito novas rotas internacionais da companhia aérea para a Madeira. A decisão foi publicada esta segunda-feira, 29 de novembro, em Diário da República.Segundo a portaria do Governo, o apoio será distribuído ao longo de quatro anos, num período que se inicia em 2023. OA campanha conjunta será desenvolvida pela Ryanair, na sequência da instalação de uma base aérea da companhia no Aeroporto do Funchal, e o Governo acredita que ajudará a dinamizar o turismo e a economia da região.