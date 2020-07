TAP retoma 66 rotas e "aterra" em setembro com 40% da operação pré-covid

A TAP programou cerca de 500 voos semanais de ida e volta para agosto, num total de 66 rotas, incluindo 18 ligações por semana para o Brasil, 20 para seis destinos na América do Norte, 44 para nove aeroportos em África e 329 para 30 cidades europeias, além de 126 voos para seis aeroportos nacionais.



No entanto, só em setembro é que a companhia aérea prevê "repor de forma mais significativa" a sua operação, retomando cerca de 40% daquela que era a oferta normal antes da pandemia de covid-19. No último mês do verão soma mais uma dezena de rotas, operando 76 num total de 700 voos por semana.





Leia Também Bruxelas pede investigação aos direitos dos passageiros na TAP

Em setembro, detalha numa nota à imprensa a empresa que vai receber um empréstimo de 1.200 milhões de euros do Estado , vai ter 22 voos por semana para o Brasil, 30 voos em oito rotas na América do Norte, 59 voos para 13 cidades em África e no Médio Oriente, 498 voos para 35 cidades europeias e ainda 159 voos entre seis cidades portuguesas.Depois da polémica sobre a retoma a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, que numa primeira proposta reduzia a operação de voos para a Europa a 4% do que era em 2019, a TAP especifica que a infraestrutura nortenha passa a contar em agosto com ligações a Ponta Delgada, Rio de Janeiro, Newark, Londres, Milão e Zurique, que se juntam às ligações a Paris, Luxemburgo e ao Funchal repostas em julho, iniciando a rota Porto – Amesterdão em setembro.Segundo uma comunicação interna do diretor dos Recursos Humanos da TAP, citada pela Lusa a 19 de julho, os trabalhadores da TAP regressam ao trabalho em agosto, mas com horários reduzidos em 70%, 50% ou 20%. "Não haverá mais 'lay-off'/suspensão de contrato de trabalho, pelo que todos os nossos colaboradores estarão em 'lay-off'/redução de horário de trabalho", lia-se nessa nota enviada às direções dos vários departamentos.