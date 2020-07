TAP troca lay-off por redução de horário de trabalho entre 20% a 70% a partir de sábado

A TAP vai implementar medidas de retoma progressiva da atividade a partir de sábado, 1 de agosto, com a redução do horário de trabalho entre 20% e 70% para os seus colaboradores. Esta medida vem substituir o processo de lay-off simplificado a que a companhia aérea aderiu e que vigora até 31 de julho, informou esta quarta-feira a empresa em comunicado difundido na CMVM.A TAP refere que "no âmbito do Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva, que prevê um mecanismo de redução do horário de trabalho para todos os trabalhadores, não estando prevista a figura de suspensão do contrato de trabalho, o Conselho de Administração da TAP decidiu que, na TAP, a redução do período normal de trabalho oscilará entre os 70% e os 20%, sendo que todos os colaboradores da TAP serão informados individualmente sobre a modalidade que lhes será aplicada".Esta decisão vigora até 31 de agosto, indica ainda a TAP.A companhia aérea assinala que estas medidas "somam-se às já anunciadas iniciativas de controle e de redução de custos, incluindo a suspensão ou adiamento de investimentos não críticos, renegociação de contratos e prazos de pagamento, corte de despesas acessórias, suspensão de contratações de novos trabalhadores e de progressões e a implementação de programas de licenças semvencimento temporárias".A TAP encontra-se no processo de alteração da estrutura acionista, com o Estado a a assumir uma participação de 72,5% no capital da empresa.