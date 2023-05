TAP: Sindicatos alertam para falta de pessoal e antecipam verão caótico

Vários sindicatos que representam os trabalhadores da TAP têm alertado para a falta de pessoal e para as dificuldades que a companhia aérea tem sentido na contratação. Por estes motivos, temem que o verão seja caótico.

Os avisos já tinham sido deixados na semana passada pelos sindicatos que foram ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito. E foram reiterados esta terça-feira, no terceiro dia dedicado à audição dos vários sindicatos que representam os trabalhadores da TAP.

Leia Também Cortes salariais na TAP não foram impostos por Bruxelas

"Nota-se falta de trabalhadores nesta altura", garantiu Maria Luís Martins, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP). A responsável contou ainda que trabalha na TAP há anos, e antes "toda a gente queria ir trabalhar" na companhia aérea. Uma realidade que já não se verifica devido, em parte, às condições oferecidas, segundo Maria Luís Martins.

Uma situação que pode pôr em causa a operação no verão, acrescentou a dirigente do STTAMP. Em causa está a saída de mais de 1.200 trabalhadores da empresa no âmbito do plano de reestruturação acordado com Bruxelas.





João Miguel Carvalho e Pedro Soares, representantes do Sindicato dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos (SNEET) também antecipam que "será um verão com muitos desafios", mas garante que os trabalhadores "vão dar o seu melhor".



Novo CEO da TAP desconhece plano de reestruturação, diz dirigente do SITAVA Leia Também

Os sindicatos que têm sido ouvidos na CPI têm se mostrado ainda bastante otimistas em relação ao novo presidente executivo da empresa, Luís Rodrigues.





Da reunião que tiveram com o gestor, dizem ter saído bem impressionados. E percebem que Luis Rodrigues leve algum tempo agora para reunir novamente ou tomar alguma decisão uma vez que acabou de aterrar na empresa. Aliás, como um sindicato revelou, o novo CEO dise na reunião que teve com alguns sindicatos que ainda nem conhecia o plano de reestruturação.





"A única coisa que falta à TAP é uma gestão séria e honesta", referiu Maria Luís Martins.