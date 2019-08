TAP sobe 11 posições em ranking da Star Alliance

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, informou esta segunda-feira os trabalhadores que a companhia aérea portuguesa subiu 11 posições, passando num ano de 26.º para 15.º, no ranking NPS (Net Promoter Score) das companhias áreas da Star Alliance, que avalia o grau de satisfação dos clientes.





Numa mensagem enviada aos colaboradores, a que o Negócios teve acesso, o responsável salienta que a TAP escalou 26,2 pontos de NPS "diminuindo a diferença face à média em 3,7 vezes, em comparação ao período homólogo, junho 2018".





Antonoaldo Neves nota ainda que o segundo trimestre deste ano foi o período em que o NPS TAP mais se aproximou do NPS médio da Star Alliance.





Para o CEO, estes dados do estudo da Star Alliance "atestam as melhorias que observamos nos dados internos TAP que evidenciam, no segundo trimestre de 2019, uma subida de 21,7 pontos face ao mesmo período de 2018, tendo melhorado em todas as etapas da jornada; reserva, pré-voo, voo e pós –voo".





"Num momento em que operamos mais de 400 voos diários, abrimos 10 novas rotas, recebemos, em média, 3 novas aeronaves por mês e transportamos números recorde de passageiros, destacamos o aumento de 22,5 pontos no Entretenimento, 18,2 pontos no Conforto, Comida e Bebida e 16,2 pontos nos Assistentes de Bordo", acrescenta ainda o presidente executivo.