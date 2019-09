TAP regista melhor agosto de sempre com quase 2 milhões de passageiros

O mês de agosto foi o melhor de sempre, em termos de passageiros, para a TAP, com a transportadora a fazer voar mais de 1,7 milhões de clientes, com a recuperação do mercado brasileiro e o crescimento das viagens para a Europa a contribuírem para este recorde.

O mercado brasileiro voltou a reforçar a sua recuperação, depois de um primeiro trimestre fraco, com uma queda homóloga de quase 7% de passageiros. No entanto, a partir do segundo semestre as rotas do Brasil voltaram a ter muita procura, tendência que se manteve também em julho e agosto deste ano.

No entanto, o maior aumento no mês de agosto, em valor absoluto, foi na Europa com mais de 79 mil passageiros face ao período homólogo. No topo da tabela surge também a América do Norte com um aumento de 39 mil passageiros.

As novas rotas inauguradas pela TAP este ano na Europa, no Atlântico Norte e no Médio Oriente contribuíram com quase mais 100 mil passageiros em agosto.

Depois de os primeiros três meses do ano terem sido fracos para a companhia aérea, com um decréscimo homólogo de 0,3% no número de passageiros, a partir dos três meses seguintes os números voltaram a subir.



Já no mês anterior a companhia aérea nacional tinha registado um aumento de passageiros para cerca de 1,7 milhões.

Entre janeiro e agosto, a companhia aérea transportou cerca de 11 milhões e 300 mil passageiros, o que representa um aumento de 6,7% face ao mesmo período do ano anterior.