Mudança da sede da TAP ainda não está fechada

A mudança da sede da TAP da Portela para o Parque das Nações ainda não está fechada. "Temos um projeto para a sede mas ainda não tenho todos os detalhes e o projeto ainda não está finalizado", disse a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener.



Durante a audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República, a pedido do PS e do PSD, a gestora fez saber ainda que o projeto para a sede vai ser apresentado "em breve", depois de uma visita, agendada para esta quinta-feira, da plataforma dos sindicatos dos trabalhadores da TAP.



"Vamos ter uma visita na nossa sede porque todas as partes interessadas têm de perceber exatamente qual é a verdadeira experiência dos trabalhadores. Isso é importante", frisou Christine Ourmières-Widener em resposta aos deputados do PSD.

De acordo com um comunicado da Comissão de Trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, a TAP está a avaliar a mudança da sede, até ao final deste ano, para instalações alugadas.



A possibilidade foi posta em cima da mesa depois de uma vistoria aos edifícios da companhia ter concluído que precisam de obras estruturais que podem chegar aos 50 milhões de euros, disse a Comissão de Trabalhadores.



Em resposta à deputada do PCP, Paula Santos, sobre se as novas instalações vão continuar a ter uma creche e um refeitório disponíveis, a gestora reconhece que "alguns dos atributos do atual campus são muito importantes para os trabalhadores" e que esse assunto vai ser debatido esta semana, frisando que as "alterações não são fáceis".