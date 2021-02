TAP: Tripulantes votam acordo de emergência eletronicamente na segunda-feira

Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) irão votar, segunda-feira, o acordo de emergência na TAP e Portugália, de forma eletrónica, num processo que terá de passar por uma assembleia-geral da estrutura.Segundo uma nota interna do sindicato, a que a Lusa teve acesso, será desencadeada "a votação eletrónica para saber se a vontade maioritária da classe é pela aprovação ou rejeição do acordo de emergência negociado pela direção do SNPVAC com a TAP".O sindicato informa ainda que "a empresa que irá implementar a solução de voto eletrónico (CERTVOTE) é a Multicert", estando previsto que a votação ocorra na segunda, dia 22 de fevereiro, das 10:00 às 18:00.Segundo o SNPVAC, o universo abrangido "corresponde a todos os associados efetivos no ativo e aos associados com contratos a termo cujo contrato de trabalho ainda esteja em vigor no momento em que ocorrer a votação, aos quais seria permitido votar caso a matéria laboral em causa estivesse a ser votada numa assembleia-geral".A votação consiste na seguinte pergunta: "Aprova o acordo de emergência negociado pela direção do SNPVAC com a TAP a 07.02.2021 que foi divulgado nos comunicados da direção nº 41, de 07.02.2021 e nº 56, de 15.02.2021?", com as opções de resposta "sim" e "não"."Logo que apurado o resultado da votação a Multicert emitirá um documento certificado e assinado digitalmente com o resultado que será divulgado aos associados", salientou o SNPVAC.Será depois marcada a assembleia-geral para ratificar os resultados.O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) anunciou em 06 de fevereiro um acordo coletivo de emergência com a TAP, após dez horas de reunião com a empresa.O SNPVAC e a administração da TAP acordaram reduzir os despedimentos para 166 tripulantes, face aos 746 inicialmente previstos, no âmbito do processo de reestruturação da companhia.O acordo alcançado com os tripulantes prevê ainda cortes salariais de 25% em 2021, 2022 e 2023, ao passo que em 2024 a redução é de 20%.No entanto, os cortes na remuneração não afetam salários inferiores a 1.330 euros, exceto em 2021, em que o limite sem redução é de 1.200 euros, acrescidos de seis dias por mês de uma variável retributiva.As partes também acordaram que a tripulação prestará serviço a bordo, no entanto, este poderá ser "ajustado e adequado às tripulações agora definidas" e "será criada uma comissão para acompanhamento das novas cargas de trabalho e do serviço geral a bordo".A redução do período normal de trabalho será transversal a todos os tripulantes: 15% em 2021, 10% em 2022 e 5% em 2023.Entretanto, para a Portugália (PGA) também foi acordado um corte nos salários dos tripulantes de cabina de 25% entre 2021 e 2023 e 20% em 2024, aplicáveis à parcela acima dos 1.330 euros.O acordo abrange os "cerca de 180 tripulantes de cabina" da Portugália Airlines (PGA) representados pelo sindicato.