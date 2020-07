Frasquilho diz que TAP terá “prejuízo avultado” este ano

Miguel Frasquilho afirma que a TAP teria acabado em 2015, "se não tivesse havido privatização". Em entrevista ao Observador, o chairman da companhia aérea revela que nessa altura "não havia sequer liquidez para salários no mês seguinte".

Frasquilho não poupa elogios a David Neeleman, o acionista que está de saída após o Estado ter comprado a sua parte na TAP, a quem chama de "visionário na aviação".

Em relação à solução encontrada pelos acionistas e pelo Estado para o futuro da TAP, Frasquilho considera que "dado o contexto", o reforço da posição estatal na companhia foi "a melhor solução possível", porque "ninguém queria a nacionalização".





Sobre o plano de reestruturação que aí vem, Frasquilho reforça que não será "isento de sacrifícios e dor", mas considera que "os despedimentos não são inevitáveis".

O chairman da companhia aérea nacional admite ainda que os resultados da transportadora ficaram "além do expectável" nos últimos anos, e que para este ano é esperado um "prejuízo avultado", na linha "daquilo que acontecerá com todas as companhias aéreas do mundo", por causa da pandemia.

O responsável refere que, nesta altura, a TAP ainda tem 75% dos trabalhadores em layoff, e que o apoio "certamente não irá terminar este mês".