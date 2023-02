Taxas aeroportuárias sobem este ano 1/3 do que ANA queria

As taxas reguladas vão aumentar menos de 4% a 1 de abril, e não os quase 11% que a ANA pretendia. A empresa avança este ano com uma modelação da taxa de aterragem em função do ruído, separando as aeronaves em 8 classes, que terão bonificações ou penalizações.

Taxas aeroportuárias sobem este ano 1/3 do que ANA queria









