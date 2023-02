Tirar líquidos e aparelhos eletrónicos nos aeroportos? Em Espanha acaba para o ano

Leia Também Portos de Leixões e Setúbal vão ter "scanners" de contentores

A partir do próximo ano, os passageiros dos aeroportos de Espanha vão deixar de ter que tirar os líquidos ou exibir os aparelhos eletrónicos da bagagem de mão nos controlos de segurança graças à tecnologia.De acordo com a imprensa espanhola, a entidade gestora aeroportuária espanhola, a Aena, prevê implementar novos scanners com raios-X que geram uma imagem tridimensional que irão facilitar a inspeção das malas sem que seja necessário abri-las, dispensando-se assim procedimentos como o de colocar os líquidos num saco de plástico ou retirar os portáteis para um tabuleiro separado.O aeroporto de Barajas, Madrid, e o El-Prat, de Barcelona, que concentram 40% do tráfico de passageiros no país vizinho, serão os primeiros a testar o sistema. Seguir-se-ão gradualmente os aeroportos da rede da Aena com maior volume de passageiros, a começar por Palma de Maiorca.Para o efeito, vários concursos para a aquisição dos equipamentos vão ser lançados nos próximos meses, podendo os primeiros estar operacionais ainda no final deste ano.A medida faz parte de um plano de modernização dos filtros de segurança dos aeroportos espanhóis geridos pela Aena que inclui também linhas automatizadas para o manuseio das bagagens de mão, sistema de inspeção remota ou a implantação de controlos biométricos para o acesso.Segundo o El País, os novos scanners utilizam a tecnologia denominada EDSCB (sistemas de deteção de explosivos para 'screening' de equipamento de cabina, na sigla em inglês) através de raios-X por tomografias computarizadas que produzem imagens em 3D de alta resolução que aperfeiçoam a revista das bagagens, ao complementar a inspeção visual do operador com o reconhecimento automático de objetos, reduzindo ao mínimo os falsos alarmes.