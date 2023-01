Trabalhadores da TAP em protesto silencioso para exigir demissão da administração

Há mais de uma centena de trabalhadores da TAP que estão concentrados na entrada das instalações da sede da companhia, para exigir a demissão de toda a administração.



A manifestação silenciosa e espontânea não tem ligação oficial aos sindicatos e foi convocada através de mensagens publicadas nas redes sociais, que circularam entre os trabalhadores de todos os setores da transportadora, que se começaram a concentrar pelas 11 horas.



Na mensagem que circulou, citada pela Lusa, os trabalhadores da companhia aérea são chamados a manifestar-se de forma "pacífica e silenciosa", durante a hora de almoço. "Vamos exigir a sua demissão [do Conselho de Administração]", lê-se na missiva. "Vamos de forma ordeira mostrar a est@s senhor@s que a TAP não é Versailles e que não têm o nosso apoio nem nos podem exigir sacrifícios enquanto recolhem para eles benefícios despesistas", acrescentam.

Leia Também CEO da TAP vai ao Parlamento na próxima quarta-feira



De acordo com a Lusa, os trabalhadores estão a protestar em silêncio que, por vezes é interrompido por assobios, e já tentaram impedir a saída de alguns veículos.



Os manifestantes, que deverão pertencer a vários setores da companhia aérea, não querem prestar declarações aos jornalistas.



Mas em declarações à Sic, a coordenadora da Comissão de Trabalhadores, Cristina Carrilho, diz que "como trabalhadora" está "solidária" com os funcionários em protesto. Lembrando as várias polémicas que têm vindo a público nas últimas semanas e as propostas de Acordos de Empresa que têm chegado aos sindicatos e que "cortam muitos direitos aos trabalhadores", Cristina Carrilho considera que os trabalhadores "estão no direito de exigir a demissão da administração" que consideram "não ter condições para continuar".





Leia Também Da revelação do meio milhão à demissão de Alexandra Reis: cronologia de um caso que deixa dúvidas

O protesto acontece na sequência de várias polémicas que envolvem a TAP, sendo a mais recente o pagamento da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, que levou a uma remodelação no Governo.



A CEO da TAP foi chamada ao Parlamento para dar explicações sobre o caso, com a audição marcada para a próxima quarta-feira, 18 de janeiro.