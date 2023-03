Tripulantes da Easyjet admitem greve

Os tripulantes da Easyjet, associados do SNPVAC (Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil), admitem o recurso à greve caso as negociações laborais com a empresa continuem a não ser satisfatórias.





O SNPVAC reuniu esta quinta-feira em assembleia-geral extraordinária os seus associados da Easyjet, os quais mandataram a direção para "promover todas as diligências e recorrer a todos os meios legais adequados, incluindo a greve, para salvaguardar os interesses dos tripulantes de cabine", afirma fonte sindical.





A direção do SNPVAC ficou assim mandatada para, se necessário, realizar o pré-aviso de greve com antecipação de 10 dias, conforme está estipulado por lei.





Estiveram presentes nesta assembleia-geral 85% dos associados Easyjet. Todos os presentes, 278, votaram contra a proposta de negociação laboral apresentada pela Easyjet. A favor da greve manifestaram-se 277 associados.