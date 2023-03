Tripulantes da Easyjet vão avançar com greve em abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tripulantes da Easyjet, associados do SNPVAC (Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil), vão avançar com greve nos dias 1, 2 e 3 de abril. O pré-aviso já foi enviado à empresa e ao Governo.

O sindicato já tinha admitido o recurso à greve caso as negociações no âmbito do acordo de empresa (AE) e contrato coletivo (CLA) continuassem a não ser satisfatórias.



Além disso, segundo o mesmo documento, também foi realizada uma ronda parlamentar, "de maneira a expor aos partidos políticos a situação atual dos tripulantes da EasyJet."

"Temos consciência do que este pré-aviso representa. Esperemos que a empresa também tenha noção de todas as suas implicações. Este é um momento chave na luta pelas nossas condições de trabalho", acrescenta o sindicato liderado por Ricardo Penarroias.