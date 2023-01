Turbulência na aviação: os desafios da TAP e do setor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a privatização no horizonte, e no centro de uma crise que provocou a queda de vários governantes, a administração da TAP tem ainda pela frente um longo caminho até conseguir cumprir o plano de reestruturação aprovado por Bruxelas e para chegar à plena recuperação.

Entre as tarefas que Christine Ourmières-Widener tem em mãos está continuar o emagrecimento dos custos, dando seguimento ao que já foi feito, conforme o plano desenhado por Bruxelas. A CEO tem ainda o desafio de conter as greves dos trabalhadores, que têm tido impacto nos resultados da empresa, significando, para já, uma perda de oito milhões de euros.