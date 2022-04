White Airways arrisca insolvência

A falta de pagamentos do governo da Guiné Equatorial, cuja dívida à empresa ronda os cinco milhões de euros, deixou a companhia de “charters” em graves dificuldades financeiras, com salários em atraso. Caso a TAP não renove contratos para os aviões ATR no verão, a White pode mesmo entrar em insolvência, aponta ao Negócios fonte próxima do processo.

