Zero: Imposto adicional sobre a aviação renderia 500 milhões de euros

A associação ambientalista Zero criticou hoje as isenções fiscais do setor da aviação em Portugal, defendendo um imposto sobre o combustível, que reduziria o tráfego e as emissões em 11% e proporcionaria 500 milhões de euros de receita anual.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Zero -- Associação Sistema Terrestre Sustentável, Francisco Ferreira, disse que "as emissões da aviação aumentaram 7% em Portugal, no último ano", revelando que, no contexto europeu, "é dos países que menos impostos impõe à aviação", apesar de ser um dos setores com maior crescimento nos últimos tempos.