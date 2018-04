Aeroporto no Montijo obrigará a reforçar frota da Transtejo “muito para além” dos 10 navios

O ministro do Ambiente garantiu que o concurso para nova frota da Transtejo/Soflusa será lançado no final do Verão. Em 2020 as empresas receberão quatro dos 10 novos navios. Mas Matos Fernandes diz que a opção de avançar com novo aeroporto obriga “a reforçar, muito para além do apresentado, a sua frota de navios”.

O ministro do Ambiente garantiu esta quinta-feira, 5 de Abril, no Parlamento que no final do Verão serão lançados os concursos para que em 2020 a Transtejo/Soflusa tenha quatro novos navios, em 2021 mais três novos navios e em 2022 mais três novos navios.





João Pedro Matos Fernandes relatou na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas que existe "uma enorme falta destes navios" no mercado, não existindo assim possibilidade de os alugar, tendo assim de "ser construídos de raiz".



O ministro sublinhou também que sendo 10 navios iguais "facilita imenso as artes de navegar, sendo as pessoas formadas para aqueles navios, e também para actividades de manutenção".