Alemães vendem Transportes Sul do Tejo a israelitas

A segunda maior empresa de transportes em Israel, que tem uma frota de 1.300 veículos e cerca de 2.500 funcionários, chegou a acordo com a alemã Deutsche Bahn (DB) para a compra da operação da Arriva em Portugal, um negócio que inclui a TST - Transportes Sul do Tejo.





Considerando que esta alienação "proporcionará, no futuro, o crescimento do negócio em Portugal", a Arriva garante que "todos os trabalhadores da Transportes Sul do Tejo serão transferidos para o grupo Dan", estimando que esta transação fique "concluída no final de agosto" próximo.





"A decisão de vender o nosso negócio de transporte público rodoviário de passageiros em Portugal faz parte da nossa estratégia de futuro, no sentido de nos concentrarmos num portfólio mais restrito garantindo que nos mantemos competitivos a longo prazo", explica Mike Cooper, CEO do grupo Arriva, que é um dos principais prestadores de serviços de transporte de passageiros na Europa, onde opera em 14 países e empresa cerca de 43 mil pessoas.

Mike Cooper frisa que o futuro dono do negócio da Arriva no nossos país tem "uma longa e sólida história de parceria com as entidades de transportes locais de Israel", pelo que, afiança, "está muito bem posicionada para desenvolver o negócio em Portugal e aumentar a sua presença no mercado nacional".

"A transação deverá estar concluída no final de agosto e, por isso, a nossa prioridade agora é apoiar os nossos colegas em Portugal nesta transição, mantendo o seu foco na mobilização para o novo contrato do lote 3 – que se desenvolverá nos concelhos de Almada, Sesimbra e Seixal, com o objetivo de prestar os melhores serviços de transporte aos passageiros e às diversas autoridades", adiantou o CEO do grupo Arriva.

A TST vai, assim, mudar para mãos israelitas após mais de duas décadas integrada no grupo Arriva, que conta em Portugal com uma frota de mais de 1.500 viaturas e quase dois mil trabalhadores, tendo fechado o exercício de 2018 da operação lusa com uma faturação superior a 100 milhões de euros.

A conclusão da transação "estará sujeita às habituais condições de encerramento, incluindo, entre outras, a aprovação do Conselho de Supervisão da Deutsche Bahn e do Ministério Federal Alemão dos Transportes".

O grupo Arriva é detido pela Deutsche Bahn (DB), uma das principais empresas mundiais de transporte de passageiros e logística.