Alstom assina contrato de 1.800 milhões para metro sem condutor de Montreal

Reuters

O consórcio Groupe des Partenaires pour la Mobilité des Montéalais (PMM), liderado pela empresa francesa, com 77,7%, e que conta também com a SNC-Lavalin, vai fornecer o sistema de metro, bem como o material circulante e a sinalização, e os serviços de manutenção e operação.

O contrato prevê que o PMM forneça 106 comboios com duas carruagens cada, do modelo Metropolis, bem como o sistema de controlo e comunicação automática, sistemas de ligação Wi-Fi e assegure a manutenção durante um período de 30 anos.

O projecto insere-se no âmbito do sistema automático de transporte Réseau Express Métropolitain (REM) de Montreal, que terá uma extensão de 67 quilómetros e 26 estações.

O início do serviço no primeiro troço da nova linha está previsto para o Verão de 2021.