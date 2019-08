No entanto, o responsável indicou que a associação ainda não tem uma proposta fechada, uma vez que está a dialogar com as empresas do setor para estudar essa possibilidade.



Os motoristas de matérias perigosas apresentaram um pré-aviso de greve para o período entre os dias 7 e 22 de setembro, mas desta vez só aos fins de semana e trabalho extraordinário, anunciou o sindicato na quarta-feira.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) espera atingir um entendimento com o sindicato de motoristas quanto à definição de serviços mínimos no âmbito do pré-aviso de greve lançado pela estrutura sindical."Na segunda-feira, na DGERT [Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho], faremos a nossa apresentação e aguardaremos pelo sindicato e esperamos chegar a um entendimento quanto aos serviços mínimos porque tornaria tudo muito mais fácil", afirmou o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, que falava aos jornalistas em Lisboa.