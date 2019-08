Antram: "Não há mediação por recusa do sindicato"

"Fomos chamados ]ao Ministério] para sermos informados que o sindicato não aceita o processo de mediação. Quer impor à partida duas condições no processo de mediação: aumentos salariais e pagamentos de horas suplementares. E isso não é um processo de mediação", afirmou

André Matias de Almeida, representante da Antram à saída do Ministério das Infraestruturas.





Isto "significa que não há mediação por recusa do sindicato", acrescentou o responsável, sublinhando que é "algo que prejudicará os trabalhadores deste sindicato".



André Matias de Almeida salientou que "não é possível conversar com quem quer ir para a mesa de negociações com condições impostas", acusando o sindicato de "querer impor à partida o resultado da mesma".



O responsável sublinhou que partiu para este processo disponível para que fossem incluídas todas as questões de mediação. Contudo, o sindicato quer que os patrões assegurem, à partida, duas condições. Em causa estão aumentos salariais, nomeadamente através do trabalho suplementar.



O porta-voz da Antram diz que a Antram nunca disse que estas questões não seriam discutidas, mas rejeita que sejam impostas à partida as condições.



"Não é assim" que se parte para um processo de mediação, salientou André Matias de Almeida.



