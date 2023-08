Britânica Lavoie compra negócio de bicicletas elétricas da falida VanMoof

Leia Também Empresas travam pedalada de fundos nas bicicletas

Um pouco por todo o mundo, os proprietários de bicicletas elétricas da marca neerlandesa VanMoof - também conhecida como a "Tesla das bicicletas" -, que recentemente declarou insolvência após anos de dificuldades financeiras, já podem suspirar de alívio.Esta quinta-feira, a britânica Lavoie, a unidade de trotinetes elétricas e mobilidade sustentável premium da tecnológica McLaren Applied, anunciou a assinatura de um acordo para comprar a falida VanMoof, disse fonte da empresa neerlandesa ao Negócios.A Lavoie e a McLaren Applied (que apesar do nome já não integra o universo do Grupo McLaren, depois de ter sido vendida à empresa de private equity Greybull Capital em 2021) não revelam o valor nem os respetivos termos da compra, no entanto, deverá tratar-se de um investimento de "dezenas de milhões no curto prazo", incluindo o capital necessário para estabilizar a VanMoof, noticiou a Reuters, citando o presidente da McLaren Applied, Nick Fry. No entanto, fica por confirmar se a nova proprietária Lavoie vai assumir os mais de 140 milhões de euros de dívida da VanMoof."Segundo com os termos do acordo, a operação de aquisição fará com que a Lavoie e a McLaren Applied injetem estabilidade nas operações da VanMoof e, em seguida, combinem e integrem as suas capacidades para criar um negócio de mobilidade elétrica de próxima geração e estabelecer uma oferta premium de mobilidade elétrica líder mundial, referiu a Lavoie em comunicado.De acordo com os administradores da insolvência, Jan Padberg e Robin de Wit, "depois de 4 de setembro, serão dadas mais informações sobre a continuação dos serviços prestados pela VanMoof" aos proprietários das bicicletas elétricas.Do lado da McLaren Applied, existe a garantia de manter alguns dos gestores da VanMoof, mas a empresa já avisou que haverá despedimentos na sequência da compra. O novo dono e investidor quer também que a marca neerlandesa abandone o seu atual modelo de lojas próprias, apostando mais em diversificar os pontos de venda e a manutenção das bicicletas (por outras cadeias retalhistas), abrindo assim espaço para novos mercados e novos clientes em todo o mundo.Fundada em 2009 pelos irmãos Taco e Ties Carlier, a VanMoof dedicou-se às bicicletas elétricas a partir de 2014. De 2018 a 2021, à medida que as vendas disparavam de 27 para 83 milhões de euros, o EBITDA (resultado operacional) da empresa caía 89%, reportou a imprensa neerlandesa. A VanMoof teve um prejuízo de quase 80 milhões de euros em 2021 e terminou o ano passado com uma dívida de 144 milhões. Uma tentativa, já em 2023, de levantar capital para necessidades imediatas terá falhado.Para a Lavoie, esta aquisição "faz parte da estratégia de crescimento global da marca com vista a redefinir a mobilidade elétrica premium". Até agora a empresa dedicou-se exclusivamente às trotinetas elétricas, querendo agora expandir o negócio para as e-bikes."Com a próxima geração de bicicletas elétricas, tecnologia inteligente, design inovador e base de clientes fiéis, a VanMoof e a Lavoie encaixam-se perfeitamente. A VanMoof tem 190 mil clientes em todo o mundo e nosso compromisso é mantê-los, enquanto estabilizamos e expandimos de forma eficiente o negócio da empresa continuamos a desenvolver produtos de topo a nível mundial", disse Eliott Wertheimer, CEO da Lavoie.Por seu lado, Nick Fry, presidente da McLaren Applied, acrescentou que "a compra da VanMoof sublinha o compromisso de fortalecer e expandir o negócio de mobilidade elétrica premium".Com um preço entre 1.990 e 2.290 euros, e uma autonomia máxima de 70 quilómetros (45 minutos), o modelo de trotineta elétrica dobrável Series 1 da Lavoie foi já considerado como "o iPhone das trotinetes elétricas".