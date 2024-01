Bruxelas confirma perda de fundos se TGV não avançar já

O lançamento do concurso público para a primeira fase do projeto da alta velocidade entre Lisboa e Porto no próximo dia 18 de janeiro “é decisivo” para a candidatura desta obra aos 729 milhões de euros de financiamento afeto a Portugal no âmbito do CEF (Mecanismo Interligar a Europa, na sigla em inglês), a qual termina no final deste mês. Esta é a conclusão apresentada pela Representação Permanente de

...