Carris e Metro de Lisboa mantêm preço dos passes em Janeiro

O Metropolitano de Lisboa e a Carris vão manter inalterados os preços dos passes a 1 de Janeiro de 2019. De acordo com informação sobre o novo tarifário das duas empresas de transporte público, o passe Navegante Urbano, por exemplo, continuará a custar 36,70 euros e o Navegante Rede 43,25 euros.





Recorde-se que a 1 de Abril de 2019 passará a existir o passe único para os 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, que vai custar entre 30 e um máximo de 40 euros.





De acordo com os novos tarifários, os preços dos bilhetes ocasionais dos transportes de Lisboa sofrem alterações em Janeiro.



No caso da Carris, a tarifa de bordo nos autocarros aumenta de 1,85 para 2 euros, enquanto a dos eléctricos sobe de 2,90 para 3 euros no próximo dia 1. Também para utilizar os elevadores será necessário pagar mais.



O bilhete combinado Carris/Metro (cartão 7 Colinas ou Viva Viagem) sobe 5 cêntimos, passando de 1,45 para 1,50 euros.



Por seu lado, o bilhete diário Carris/Metro (24 horas) aumenta 10 cêntimos, de 6,30 para 6,40 euros, enquanto o que abrange também a Transtejo passa de 9,35 para 9,50 euros. Um acréscimo de 15 cêntimo será também aplicado ao título diário que inclui Carris, Metro e CP, que passa de 10,40 para 10,55 euros.





O Zapping sobe por seu lado de 1,30 para 1,35 euros no início do próximo ano.







O Governo determinou para 2019 uma subida máxima de 1,14% no preço dos bilhetes dos transportes públicos de passageiros, valor que tem por base a taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, excepto habitação, nos 12 meses que decorrem entre Outubro do 2017 e Setembro de 2018.



Os operadores tiveram de apresentar às autoridades de transportes todas as tarifas em vigor, o que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes irá monitorizar.





Em 2018, o Governo determinou que nenhum aumento de título de transporte poderia ser superior a 2,5%.