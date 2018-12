Compensações pelos passes somam 9,3 milhões em 2018

O Governo autorizou uma despesa que totaliza cerca de 9,3 milhões de euros de compensações financeiras a atribuir às empresas de transporte colectivo da Área Metropolitana de Lisboa (AML), privadas e municipais, pela disponibilização dos títulos de transporte intermodais no ano de 2018.



De acordo com a resolução do Conselho de Ministros aprovada a 20 de Dezembro, que foi publicada esta quarta-feira em Diário da República, o Executivo autorizou a realização de despesa até ao montante de 7.613.889,79 euros, incluindo IVA, relativa às compensações financeiras devidas pela disponibilização dos títulos de transporte intermodais L1, L12, L123, L123SX, L123MA, 12, 23 e 123, no ano de 2018, a atribuir aos operadores privados de transporte colectivo rodoviário da AML.



Foi também autorizada uma despesa até ao montante de 1.669.032,69 euros para compensações aos operadores municipais de transporte colectivo rodoviário da AML pela disponibilização dos mesmos passes intermodais.



Na mesma resolução, o Executivo salienta que estes encargos são satisfeitos por verbas adequadas inscritas ou a inscrever no orçamento do Ministério das Finanças, a processar pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.