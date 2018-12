Metro do Porto e STCP reforçam oferta na passagem de ano

São esperadas cerca de 200 mil pessoas nas celebrações de Ano Novo na Baixa da cidade do Porto, sobretudo na zona da avenida dos Aliados, e as duas principais empresas de transportes públicos que servem a Invicta prepararam um reforço da oferta que inclui um horário alargado e soluções intermodais mais baratas.

O Metro do Porto vai estar em funcionamento durante toda a madrugada em seis das sete linhas – só a Violeta, que liga ao Aeroporto Sá Carneiro, encerra à 1h, como habitualmente. A empresa informou que "o reforço da oferta arranca a partir das 22h e com serviço maioritariamente em veículos duplos, prolongando-se até às 5h de 1 de Janeiro".

Também a STCP montou uma operação especial para garantir o transporte até às proximidades do local das festividades, tanto na ida como no regresso. A rede nocturna vai funcionar com autocarros de maior capacidade e a chamada Rede da Madrugada, entre as 21h e as 5h30 do primeiro dia do ano, terá o dobro dos autocarros nas linhas que vão para a Baixa e nos troços de maior procura, com os locais de partida e chegada desviados dos Aliados.









Os parques de estacionamento da autarquia e do Metro com o sistema Park & Ride Andante, localizados no Campo Alegre, Casa da Música, Trindade, Campo 24 de Agosto e Estádio do Dragão, vão ter um tarifário especial nesta noite, num máximo de 12 horas, custando apenas 95 cêntimos a quem tiver feito uma validação do Andante para lá chegar.