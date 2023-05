Concurso para "metrobus" de Braga deverá ser lançado no último trimestre deste ano

O concurso público para o BRT (Bus Rapid Transit) de Braga, também denominado de `metrobus´, deverá ser lançado no último trimestre deste ano, anunciou esta quarta-feira o ministro do Ambiente.Durante a apresentação do projeto BRT Braga, que decorreu hoje em Braga com a presença do primeiro-ministro, Duarte Cordeiro referiu que o investimento ascende aos 100 milhões de euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).A previsão é que a empreitada esteja concluída no segundo trimestre de 2026, sublinhou.O BRT Braga permitirá ligar o centro da cidade a polos geradores de mobilidade, nomeadamente à estação de caminho-de-ferro, hospital e superfícies comerciais, referiu o governante."O traçado cobre a área urbana do concelho, designadamente nove freguesias com mais de 50% da população de Braga", frisou Duarte Cordeiro.Falando numa rede de transportes coletivos estruturantes para Braga, o ministro explicou que cada veículo, sem emissões de gases poluentes, percorrerá até 100 quilómetros por ano, o que significa a redução da emissão de quase 2.000 toneladas de dióxido de carbono.Com quatro linhas, mais de 22 quilómetros de extensão e 23 estações, o BRT circulará pelas vias rodoviárias existentes sendo, em algumas situações, possível que hajam obras de adaptação, afirmou o titular da pasta do Ambiente."A rede deverá substituir parte das atuais linhas, servindo a espinha dorsal do sistema de transporte público urbano", concluiu.