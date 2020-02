Conduril ganha obra para expansão do porto de Sines

A empreitada de prolongamento do molhe leste, num investimento de cerca de 72 milhões de euros, foi consignada à Conduril. A obra vai permitir a Sines receber em simultâneo quatro dos maiores porta-contentores em operação no mundo.

As obras de expansão do porto de Sines, que vão permitir duplicar a capacidade instalada de carga contentorizada, arrancou com a consignação dos trabalhos para o prolongamento do molhe leste à Conduril – Engenharia, anunciou a Administração dos Portos de Sines e do Algarve.





O projeto, com um montante de investimento de cerca de 72 milhões de euros, prevê a extensão do molhe em 750 metros, "o que permitirá reforçar a proteção da zona leste do porto de Sines, designadamente, no que respeita à próxima fase de expansão do Terminal XXI, sob a responsabilidade da concessionária PSA Sines", salientou aquela entidade em comunicado.