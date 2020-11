Corticeira Amorim prevê queda de 6% nas vendas deste ano, mas recuperação em 2021

Leia Também Cortiça portuguesa utilizada no interior do novo carro elétrico da Mazda



Enquanto que as rolhas de cortiça são usadas em mais de dois terços das 20 mil milhões de garrafas produzidas a cada ano, apenas mil milhões de garrafas das bebidas espirituosas - das 40 mil milhões feitas anualmente - recorrem a este material.



whiskey, olham cada vez mais para a cortiça como a solução ideal para terminar com o plástico nas garrafas.





O líder da Corticeira Amorim, António Rios Amorim, prevê que as receitas da empresas sofram uma queda homóloga de 6% para os cerca de 735 milhões de euros no final do ano, devido à queda na venda de vinho e champanhe nos restaurantes e hóteis. Contudo, olha para o ano seguinte com otimismo, apontando a uma recuperação para os 780 milhões.Numa entrevista à Bloomberg, o CEO da maior produtora de cortiça do mundo alerta ainda que, caso as condições atuais melhorem, poderá voltar a distribuir dividendos extraordinários em 2021, depois de ter cancelado o pagamento este ano devido à pandemia.Para lá do plano económico, Rios Amorim olha para o crescimento no mercado do vinho e a aceleração nas vendas de rolhas de cortiça, numa altura em que também os produtores de bebidas brancas, como o gin ou o"O mercado de bebidas espirituosas é muito maior do que o do vinho, porque estamos a falar de todos os tipos de bebidas", refere Rios Amorim.A empresa portuguesa não fecha a porta a novas possíveis aquisições, caso encontre as empresas ideais para impulsionar o crescimento, de acordo com o seu CEO, à imagem do que fez este ano, quando adquiriu os restantes 30% na sueca"Temos muitos novos projetos", refere Rios Amorim, acrescentando que "acreditamos muito no crescimento da cortiça e da madeira em bebidas premium porque são os segmentos que mais estão a crescer neste momento".