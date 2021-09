CP com 5,7 milhões para contratar novo serviço de limpeza

A CP – Comboios de Portugal já obteve autorização do Governo para despender 5,7 milhões de euros, este ano e no próximo, com o contrato de limpeza em instalações administrativas e oficinais, em veículos ferroviários e remoção de graffitis, que terá como valor máximo mensal 475 mil euros.





A portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República estabelece que a CP é autorizada a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato com a prestação de serviços, não podendo exceder este ano os 1,9 milhões de euros e em 2022 os 3,8 milhões, a que acresce IVA.





A CP rescindiu esta quarta-feira com a Ambiente e Jardim o contrato de limpeza de comboios e instalações que tinha com a empresa, cujos trabalhadores estão em greve pela falta de pagamento dos salários de julho e agosto, tendo lançado uma consulta para a contratação urgente de outra empresa de prestação de serviços de limpeza.



Segundo disse já, a intenção é adjudicar o novo contrato esta sexta-feira, 3 de setembro, de forma a retomar o normal funcionamento da limpeza dos comboios e instalações.





Na portaria publicada esta quinta-feira, e que entra em vigor esta sexta-feira, o Governo refere que os encargos financeiros "serão satisfeitos por verbas adequadas do orçamento da CP".