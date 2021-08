Comboios da CP podem ter de parar por falta de limpeza

Os comboios da CP podem parar por falta de limpeza e desinfeção entre 1 e 6 de setembro. Segundo o Público, as empresas contratadas para fazer estes serviços - Ambiente & Jardim SA e Ambiente & Jardim II SA - têm os seus bens arrestados à ordem do tribunal devido a dívidas ao Estado (Fisco e Segurança Social) no valor de 25 milhões de euros.



Os cerca de 1800 trabalhadores – 600 dos quais afetos à CP – que estão sem receber os salários vão entrar em greve nesse período, o que pode levar a operação da CP a parar.





O Público revela ainda que a CP ainda tentou, mas sem sucesso, que o tribunal autorizasse uma transferência de 275 mil euros para as empresas alvo de arresto para o pagamento aos trabalhadores.





Agora, a CP equaciona a rescisão com estas empresas e a abertura de um concurso público com caráter urgente para garantir esses trabalhos.