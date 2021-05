Compra de 22 comboios regionais parada no Tribunal de Contas

A compra de 22 novos comboios para o serviço regional, autorizada pelo Governo em setembro de 2018, está parada no Tribunal de Contas, com a entidade agora liderada por José Tavares a aguardar desde fevereiro mais esclarecimentos por parte da CP.

Este atraso é noticiado pelo DN esta segunda-feira, 10 de maio, lembrando que o concurso público – a primeira aquisição de novos comboios em duas décadas – previa a chegada destas composições entre 2023 e 2026. Porém, a empresa pública ferroviária ainda nem encomendou o novo material circulante, pelo que nunca estará nos carris antes do final de 2024.

Foram os suíços da Stadler que em dezembro de 2019 venceram o concurso para fornecer os 22 novos comboios que vão circular em linhas regionais como Douro, Algarve ou Oeste. Mas uma impugnação aos resultados do concurso apresentada pela CAF – Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, um dos concorrentes, impediu o fecho do procedimento até ao outono do ano passado.

Só em outubro de 2020 é que a CP assinou o contrato com a Stadler para a compra de 22 comboios regionais, no valor de cerca de 158 milhões de euros. Envolve a aquisição de 10 automotoras elétricas e 12 unidades bimodais, que podem funcionar a diesel e a electricidade, e inclui o serviço de manutenção durante um prazo mínimo de quatro anos, bem como a prestação de serviços de formação.

Além desta compra, a CP adquiriu em junho do ano passado 50 carruagens à espanhola Renfe e tem previsto nos próximos anos lançar os concursos para a compra de 129 novos comboios, a maioria para os serviços urbanos.