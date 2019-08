CP reduz prejuízos em 11% no primeiro semestre para 49 milhões

O grupo CP – Comboios de Portugal registou nos primeiros seis meses do ano perdas de 49,02 milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 11,3% (ou 6,26 milhões de euros) nos prejuízos face ao período homólogo de 2018 (55,28 milhões).

A CP, isoladamente, contribuiu com uma melhoria de 5,5 milhões para esse total, ao apresentar perdas de 49 milhões de euros contra 54,6 milhões um ano antes.

Para esta melhoria de 5,5 milhões de euros contribuiu, fundamentalmente, o aumento das vendas e serviços prestados (+4,8 milhões de euros), impulsionado pelo crescimento dos rendimentos de tráfego, conforme analisado anteriormente, a melhoria do resultado financeiro (+4,1 milhões de euros), devido, nomeadamente, à redução do passivo remunerado da empresa, e os ganhos imputados de subsidiárias (+7 milhões de euros), designadamente da EMEF.

Por seu lado, o EBITDA recorrente de todo o grupo foi positivo em 8,88 milhões de euros (menos 6,3% do que entre janeiro e junho do ano passado, quando ascendeu a 9,47 milhões), anunciou a empresa no comunicado das contas divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A companhia detida a 100% pelo Estado fechou o primeiro semestre de 2019 com mais de 66 milhões de passageiros transportados, correspondendo a um crescimento de 4,4 milhões de passageiros (+7,1%), relativamente ao período homólogo do ano anterior. O crescimento do número de passageiros transportados foi transversal a todos os serviços.

Os proveitos de tráfego ficaram próximo dos 130,2 milhões de euros, registando um crescimento de 4,4% relativamente ao período homólogo (+5,5 milhões de euros).