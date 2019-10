São 19 carruagens Schindler, das quais seis já estão a circular regularmente, que irão traduzir-se num acréscimo da oferta de mil lugares sentados. Estas carruagens datam da década de 1950, vieram da Suíça para Portugal para circular na Linha de Sintra e foram depois para as linhas do Minho e do Douro, acabando por ser retiradas na década de 1990.



Agora, a nova administração da CP, liderada por Nuno Freitas, quer recolocá-las na Linha do Douro para responder ao aumento da oferta motivado pelo turismo.



Há também 20 locomotivas, de fabrico francês, que vão servir os comboios regionais e inter-regionais da Linha do Minho, quando esta estiver eletrificada até Valença.



E a CP conta ainda com outras 40 carruagens elétricas, que também têm estado encostadas, para pôr ao serviço nas linhas que forem sendo eletrificadas, já que, atualmente, não tem automotoras elétricas suficientes para colocar a circular nestas linhas. São as "Soreframe", que estão praticamente operacionais e que serão modernizadas com novos assentos e ar condicionado. Poderão integrar a nova frota dos Intercidades.

