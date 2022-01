Descarbonizar transporte público urbano custa 2,6 mil milhões em 14 anos

Seria possível desarbonizar o transporte público rodoviário em Portugal em 14 anos, com um investimento total de 2,6 mil milhões de euros, conclui o estudo "CleanBusPT" da Fundação Mestre Cascais, de acordo com o Dinheiro Vivo.



O estudo propõe que o estado comparticipe 65% deste investimentos de 2,6 mil milhões, metade do qual seria sempre necessário para renovar a frota com a compra de veículos convencionais a combustão.





O estudo feito por José Gomes Mendes, coautor e ex-secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, identifica 5.633 veículos em operação, com uma idade média de 16 anos, e quase um quarto dos quais com mais de 21 anos.





O gasóleo continua a ser o combustível mais utilizado, seguindo-se o gás. Só existem 46 autocarros elétricos e nove 'minubus'.





Leia Também Zero pede que carros novos vendidos em Portugal sejam 100% elétricos a partir de 2035

Os autores concluem que o Estado deveria financiar 65% do investimento, ou seja, 770 milhões de euros.



Estimam que ao longo dos 14 anos se evitassem 4 milhões de toneladas de CO2.