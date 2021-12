Nos últimos três meses do ano, o transporte de passageiros aumentou face a 2020, uma percentagem justificada pela pandemia que fechou o país no ano passado. Os transportes de mercadorias estão em queda.





No terceiro trimestre, os aeroportos nacionais movimentaram cerca de 10 milhões de passageiros, um disparo de mais de 90% face a 2020, mas ainda muito aquém dos números de 2019 (-45%).





Por terra, o transporte de passageiros por comboio e por metropolitano cresceu 19,1% e 12,5%, respetivamente, correspondendo a 32,8 e 35,5 milhões de utentes. Comparativamente com o período homólogo de 2019, registaram-se decréscimos respetivos de 28,8% e 45,2%.





Por sua vez, o número de portugueses que recorreram aos barcos para se deslocarem registou um aumento claro face ao ano passado (97,1%), mais ainda longe do porto de 2019 (-32,6%).





Transporte de mercadorias em queda





Relativamente ao transporte de mercadorias, por via aérea o acréscimo face ao terceiro trimestre do ano anterior foi menos significativo do que o período anterior deste ano, mas ainda com uma redução de 7,0% face ao período homólogo de 2019.





Na ferrovia, verificaram-se aumentos de 16,5% face ao período homólogo de 2020 e de 10,3% face a idêntico período de 2019.





Por via marítima, houve um ligeiro acréscimo de 0,7% face ao terceiro trimestre de 2020 registando-se também um ligeiro aumento relativamente ao período homólogo de 2019 (1%).





O transporte por rodovia aumentou ligeiramente, (0,2%) face ao terceiro trimestre de 2020, mas diminuiu comparativamente a 2019 (-3,9%).