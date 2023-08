Espanhóis da FCC posicionam-se para expansão dos Metros

A espanhola FCC, em consórcio com a portuguesa Alberto Couto Alves (ACA) e com a sua participada Contratas y Ventas, entregou uma das duas únicas propostas para a construção da linha Rubi do metro do Porto, depois de já ter avançado no final de julho – com o mesmo agrupamento – na corrida à extensão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa.





