Estivadores apresentam novo pré-aviso de greve até julho

O sindicato liderado por António Mariano diz que, apesar do acordo para Setúbal, "não se encontram minimamente satisfeitas as garantias de resolução dos problemas assinalados nos restantes portos nacionais, especialmente no Caniçal".

O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) apresentou um novo pré-aviso de greve à prestação de trabalho nos vários portos nacionais, com início a partir das 8 horas do dia 16 de janeiro e até às 8 horas do dia 1 de julho deste ano.





"Enquanto aguardamos a satisfação dos compromissos assumidos no momento da assinatura do acordo relativo ao porto de Setúbal – especialmente no que respeita aos portos de Leixões e de Lisboa, onde existem desenvolvimentos positivos alcançados pela mediação – verificamos que não se encontram minimamente satisfeitas as garantias de resolução dos problemas assinalados nos restantes portos nacionais, especialmente no porto do Caniçal, as quais faziam parte integrante desse acordo, o que nos obriga à declaração de novo pré-aviso de greve, o qual inclui medidas relativas a questões laborais no porto de Praia da Vitória", explica o sindicato.





De acordo com o pré-aviso de que o SEAL deu conta ao Governo, assim como a responsáveis do IMT, da Associação dos Portos de Portugal e da Associação de Armadores da Marinha de Comércio, em causa está o facto de "até ao momento, após a assinatura do acordo relativo ao porto de Setúbal, não se encontram minimamente satisfeitas as garantias de resolução expedita dos problemas assinalados nos restantes portos nacionais, especialmente no porto do Caniçal, garantias essas que faziam parte integrante desse acordo".