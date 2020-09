Boeing 737 MAX poderá ter novamente luz verde da UE até ao final do ano

Leia Também Crise do 737 MAX: Boeing deixa patrão despedido sem indemnização

O modelo 737 MAX da empresa de aviação Boeing poderá voltar a voar até ao final deste ano, depois de o chefe da segurança de aviação da União Europeia (UE) ter dito que poderia dar certificação de voo.As ações da empresa sobem cerca de 3% na sessão desta sexta-feira.Este modelo esteve envolvido em dois acidentes mortais. Primeiro, na Indonésia, onde provocou a morte de 189 pessoas, e depois envolvendo um avião da Ethiopian Airlines, onde morreram 157 pessoas. Desde então, o modelo esteve banido."Pela primeira vez em mais de um ano e meio, podemos ver que os trabalhos relativos ao MAX estão a ser concluídos", disse Patrick Ky, chefe da European Aviation Safety Agency (EASA).Adiantou que "estamos a começar a ver como podemos colocar o MAX de volta ao serviço até o final do ano".Mesmo com a permissão "quase simultânea" da EASA e da congénere dos Estados Unidos FAA, caberá a cada país e às companhias aéreas autorizar a retoma dos voos do 737 MAX, disse Ky.