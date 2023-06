Ferrovial vende autoestrada dos Açores à Horizon e à RiverRock por 42,6 milhões

as participações de 49% na concessionária Norte Litoral e de 48% da Via do Infante à DIF Infrastructure VI, um fundo gerido pela DIF Capital Partners, por 171 milhões de euros.



A operação é justificada com a estratégia de rotação de ativos e permitirá à Ferrovial desconsolidar a dívida bruta associada ao projeto, que ascende a 284 milhões de euros, explica a empresa. A operação está dependente da aprovação por parte das autoridades portuguesas e instituições financeiras.



A Euroscut Açores tem uma extensão de 93 quilómetros e a sua concessão foi ganha pela Cintra em 2006 e expira em 2036. A infraestrutura foi inaugurada em 2011.



A espanhola Ferrovial, através da sua subsidiária Cintra, acordou a venda da participação de 89,2% na autoestrada dos Açores, na ilha de São Miguel, aos fundos Horizon e RiverRock, anunciou esta sexta-feira o grupo espanhol.A alienação será feita por um valor de 42,6 milhões de euros e a Ferrovial estima que a operação gere mais-valias de 47 milhões de euros. A empresa espanhola continuará a prestar serviços de assistência técnica à concessionária por dois anos, que poderão ser prorrogados.O grupo do país vizinho desfaz-se assim da última participação que detinha em autoestradas em Portugal, depois de, em 2020, ter vendido

A Ferrovial não detalha qual a percentagem adquirida por cada um dos compradores. A Horizon Equity Partners é uma gestora de fundos portuguesa fundada em 2017 por Carlos Moreira da Silva, antigo presidente da BA Glass e antigo administrador da Sonae, e Sérgio Monteiro, antigo secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações. A Horizon conta ainda com Nuno Alves, antigo CFO da EDP e antigo presidente do Millennium BCP Investimento, como "partner".



O RiverRock é uma empresa de gestão de ativos alternativos com sede em Londres criada em 2018 e que em finais do ano passado comprou uma participação de 12% na subconcessão Pinhal Interior. O Negócios sabe que a posição era detida pelo grupo Elevolution, que se encontrava em Processo Especial de Revitalização (PER) e que a operação terá rondado os oito milhões de euros.