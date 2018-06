Fertagus não conta ter perturbações com obras na ponte 25 de Abril

A realização de obras de manutenção na ponte 25 de Abril não vai causar qualquer perturbação ao serviço de comboios de passageiros da Fertagus, garantiu a administradora delegada da empresa, com base da indicação que lhe foi dada pela Infraestruturas de Portugal.

Ainda assim, Cristina Dourado, na entrevista Conversa Capital ao Negócios e Antena1, sublinha que nesta matéria as questões de segurança se sobrepõem e que haverá soluções se tiver de haver alguma limitação à circulação.

Sobre o estado daquela travessia do Tejo e das conclusões de um estudo do LNEC, a responsável garante que ao nível da operação ferroviária "não é perceptível qualquer problema ao nível da manutenção".

Cristina Dourado lembra ainda que o contrato da Fertagus com o Estado é só de operação ferroviária e que a taxa de utilização de infra-estrutura que paga mensalmente à IP - que no ano passado chegou aos 4,6 milhões de euros - serve para suportar custos, designadamente com a manutenção, razão pela qual põe de parte qualquer comparticipação por parte da empresa dos trabalhos que serão realizados.