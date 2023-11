Galamba pede consenso aos partidos para prosseguir alta velocidade

O ainda ministro das Infraestruturas, João Galamba, apelou esta sexta-feira no Parlamento ao consenso dos partidos para que seja possível lançar o concurso para a linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto em janeiro de forma a que o projeto possa obter mais de 700 milhões de euros de financiamento europeu.





O governante salientou na audição sobre a discussão na especialidade do Orçamento do Estado (OE) para 2024 que a "linha de alta velocidade Porto-Lisboa é dos projetos de infraestruturas mais decisivas da última e das próximas décadas" e garantiu que "o Governo continuará a avançar com todos os procedimentos necessários à concretização do projeto, para o qual esperamos obter um financiamento europeu superior a 700 milhões de euros".



"Se Portugal não se candidatar aos fundos do Mecanismo Interligar a Europa (CEF, na sigla em inglês) o país perderá 700 milhões de euros e o acesso a fundos europeus para qualquer projeto de alta velocidade seja em que ano for", disse.





João Galamba disse assim ser "da maior importância que em janeiro de 2024 o país candidate, em consenso nacional, este investimento e é imperativo para a candidatura ao CEF lançar o concurso em janeiro. Senão, a probabilidade é não obtermos verbas do CEF". Em seu entender, este "é um projeto que reúne consenso entre todos os partidos, necessário para Portugal não perder fundos".

Para o ainda governante, "não avançar com os vários projetos em curso, ou adiá-los, será atrasar o país em largas décadas".





Galamba lembrou que depois do OE para 2024 o Governo fciará em gestão e não lançará concursos, para defender que "era importante o consenso entre os partidos" para a abertura do concurso público internacional.



"Era uma área onde deveria haver articulação entre todos os partidos até final de janeiro de 2024 para que Portugal não perca 700 milhões para financiar o projeto alta velocidade, que outros países já fizeram", afirmou ainda, considerando que este "é um projeto com amplo consenso no país e neste Parlamento".