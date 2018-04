Google e Softbank investem 1,9 mil milhões de dólares na "Uber dos camiões"

O Google e o japonês Softbank pretendem investir um total de 1,9 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros) na Full Truck Alliance Group, uma aplicação chinesa conhecida como a "Uber dos camiões", segundo adianta um comunicado da empresa da China, citado esta terça-feira, 24 de Abril, pela Reuters.





O investimento foi liderado pelo Vision Fund da SoftBank que conta com investidores como a Apple, a Foxconn e o fundo soberano da Arábia Saudita. Estão também incluídos investidores como a China Reform Fund, empresa de investimentos apoiada pelo estado chinês e a Ward Ferry, empresa de investimentos sediada em Hong-Kong.





Este investimento vai permitir à Manbang desenvolver novas áreas de negócios e chegar a novos mercados, adiantou a empresa chinesa em comunicado. Segundo o CEO da Full Truck Alliance Group, Wang Gang, a empresa irá utilizar ainda os fundos captados "para recrutar novos talentos".





A Manbang, descrita como a "Uber dos camiões", gere uma plataforma que permite às empresas comunicarem com os motoristas dos camiões para transportarem as suas mercadorias, uma aplicação que explora um dos mercados mais movimentados de transporte de mercadorias, de acordo com a Reuters.



Esta captação de investimento pode colocar a avaliação da Full Truck Alliance Group nos 6 mil milhões de dólares. Dos sete milhões de camiões existentes na China cerca de 5,2 milhões são membros da Full Truck Alliance Group.



O líder da empresa chinesa,Wang Gang, acrescenta ainda que este investimento vai ajudar a Manbang "a tornar-se na maior plataforma do mundo em termos de capacidade de transporte".